Tornádem zasažený domov pro seniory v Hodoníně chátrá přes dva roky. Oprava začne na jaře

Budova domova pro seniory v Hodoníně už dva roky chátrá. Situace se začne měnit až příští rok na jaře, kdy se do opravy tornádem poškozeného objektu pustí stavbaři. Rekonstrukce S-centra přinese i změny, které mají pobyt klientů zpříjemnit.

„Jdeme tam do většího počtu jednolůžek. Každý pokoj bude mít samostatnou koupelnu. Bude tam upravena spousta provozních věcí, takových, které v předchozím provozu nevyhovovaly,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Oprava hodonínského domova bude stát zhruba půl miliardy korun. Po rekonstrukci se do budovy bude moct vrátit celkem 120 klientů. Ti jsou momentálně rozprostřeni do jiných sociálních zařízení napříč celou jižní Moravou. Centrum má nově fungovat jako domov se zvláštním režimem, který v regionu chybí.



1/2 Takhle bude vypadat nové S-centrum pro 120 klientů.

Nové? V podstatě úplně. Bude to komfortnější a bezpečnější, než dřív - víc jednolůžkových pokojů, pokoj pro odlehčovací službu, pokoj pro paliativní péči… pic.twitter.com/nYCo3McmDT — Jan Grolich (@JanGrolich) August 30, 2023

Původně měl situaci vyřešit nový dům v Rohatci, což je pět kilometrů severovýchodně od Hodonína. Kraj ale na něj dotaci nezíská, na to, aby stavbu financoval sám, ale peníze nemá. Pozemek tak nabídne zpátky obci.

Trestní oznámení Transparency International

Dvouletá nejistota ohledně budoucnosti S-centra vyvolávala řadu otázek. Nevládní protikorupční organizace Transparency International dokonce podala trestní oznámení kvůli podezření, že se budova nechá záměrně zchrátrat a poté se zdemoluje.

„Teď je to už více než dva roky, co tornádo budovu zasáhlo, a teď se představuje další plán. Tak to podle nás ukazuje na to, jak nehospodárně kraj přistupuje k nakládání s vlastním majetkem,“ komentoval právník Transparency International Jan Dupák.