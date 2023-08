Na cestách do Jindřichova Hradce bloudí turisté i místní. Sešlo se tam několik dopravních omezení

Část hlavního tahu z Třeboně do Jindřichova Hradce je od srpna uzavřená. Mezi Lásenicí a Horním Žďárem opravují a rozšiřují silnici první třídy. Řidiči tudy až do konce října neprojedou a musí na objížďky.

„Potřebuji jenom o kilometr dál, do Horního Žďáru, a nemůžu najít cestu,“ postěžoval si řidič Zdeněk Hotový.

„Měli jsme téměř poslední možnost, kdy tu opravu udělat,“ vysvětluje Vladimíra Hrušková z českobudějovického oddělení Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči bloudí a zmatkují, auta se otáčejí. Někteří lidé projeli stavbou, protože je silničáři pustili. „Možná těžší, než dostat se do Jindřichova Hradce, je dostat se z Hradce směrem, kterým chcete,“ poznamenal řidič Stanislav Beran.

Bez větších komplikací pokračují práce na opravě I/34 mez Lásenicí a Horním Žďárem a povrch vozovky postupně mizí. Až do 3.9. je zcela uzavřen úsek od odbočky na Dolní Žďár až na konec obce Horní Žďár. Od 4.9. pak bude silnice uzavřena od Dolního Žďáru až po výjezd z Lásenice. pic.twitter.com/tESR2aSlHH — ŘSD Jihočeský kraj (@RSD_Jihocesky) August 21, 2023

Složitá koordinace staveb

Další opravovaný úsek je v obci Číměř na hlavním tahu z Nové Bystřice do Jindřichova Hradce, ani tudy řidiči neprojedou. Tato silnice je krajská. V okolí dvacetitisícového města se na konci srpna sešlo pět uzavírek. Cesta je tak komplikovaná pro turisty i místní.

„Já bych to dokázal pochopit v případě, že by ty uzavírky byly nějakým způsobem koordinované. Působí to na mě dojmem, že dohoda žádná není, nebo není dodržovaná,“ podivuje se Beran.

„Možná to lépe zkoordinovat nešlo, protože pokud tento výčet silnic chceme opravit, tak se to musí udělat v sezoně. Nemůžeme to dělat přes zimu,“ vysvětlil ředitel závodu Jindřichův Hradec Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Josef Tolkner. Souběh několika uzavírek a staveb řidiče zaskočil, některé z nich, ale skončí už tento týden.