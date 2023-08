Dva obžalovaní v kauze podvodů u řidičských zkoušek na Děčínsku přiznali vinu

Jeden z obžalovaných provozovatelů autoškoly Patrik Baranovič vinu přiznal. Řekl, že za jednoho žadatele se platilo nejprve tři tisíce korun, později čtyři tisíce korun. Majitel jiné autoškoly Karel Krolop uvedl, že doznává, že při zkoušce radil a jednomu z komisařů dal pět tisíc korun jako peněžitý dar, za což měli uchazeči z jeho autoškoly „úlevy“ u zkoušek. Případy obou mužů soud ve čtvrtek vyloučil k samostatnému projednání a o navržené dohodě rozhodne v nejbližší době.

Obžalovaný komisař Radek Šampalík nevypovídal, jeho kolega z úřadu zemřel před začátkem hlavního líčení.

Obžalovaný tlumočník Georges Manga řekl, že pomáhal cizincům, pokud potřebovali získat český řidičský průkaz. Sám je podle svých slov před zkouškami doučoval. Odmítl, že by klikal u některého z uchazečů při závěrečné zkoušce na klávesnici. Ve Varnsdorfu bylo více termínů pro absolvování zkoušky než v Praze, proto s klienty jezdil tam, uvedl. „Nikdy jsem nikomu nedal žádný úplatek,“ zdůraznil.

Obžalovaný Petr Vidimský u soudu řekl, že nevěděl, že píše test za dceru.

Stěžejním důkazem jsou kamerové záznamy

Stěžejním důkazem ve věci jsou kamerové záznamy ze zkušební místnosti. „Je jimi prokazováno, že zkušební komisaři neoprávněně radí žadatelům a že neoprávněně měli přijímat úplatky od konkrétních osob a tyto si měli pak rozdělovat,“ řekl státní zástupce Lukáš Otipka.

Došlo ke slovní přestřelce mezi předsedkyní senátu Pavlínou Müllerovou a obhájci. Ti tvrdili, že na monitor nevidí, a dožadovali se jiné techniky. Obrazový materiál je součást spisu, podotkl žalobce. Po delší debatě nakonec soud záznam, na němž je vidět ruch v místnosti i pohyb komisařů, pustil.

Na záznamu z kamery ve zkušební místnosti bylo patrné, že se u závěrečných zkoušek mluvilo, hrála hudba, lidé v místnosti chodili k uchazečům a nahlíželi do testů, povídali si s nimi.

Žalobce: Na silnice se dostali lidé, kteří tam neměli co dělat

Společenská škodlivost jednání obžalovaných je podle žalobce obrovská, a to v tom směru, že se na silnice dostala řada lidí, kteří by na nich neměli co dělat. Řada lidí, kteří složili úspěšně zkoušku ve Varnsdorfu, se údajně pokoušela dříve zkoušku složit opakovaně v jiných místech po celé České republice a jejich výsledky byly tristní. „Mám za to, že ti lidé by neměli řídit motorová vozidla a jsou potenciálně nebezpeční pro další účastníky silničního provozu,“ řekl Otipka.

Policie se obrátila na správní úřady v obcích, které mohou neoprávněně získané řidičské průkazy odebrat nebo vyzvat dané žadatele, aby složili zkoušku znovu.

Drtivá většina žadatelů policistům řekla, že zkouška se odehrála řádně. Na čtyři sta z nich čelí obvinění z křivé výpovědi, někteří již byli odsouzeni. Obžalovanému komisaři ministerstvo dopravy odebralo úřední razítko na začátku trestního stíhání.