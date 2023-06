Radní a zastupitelka v Hradci Králové hlasovali pro stavbu soukromého projektu, na němž se podílejí. Střet zájmů odmítli

„Necítím, protože v první řadě jsem zastupitelka, je to pro město výhodný projekt, proč bych pro to nehlasovala. Budu vykonávat inženýrskou činnost, tak jsem fér, tak čestná, že jsem to hlásila,“ řekla Dürrerová.

Je to nepřijatelné, zní od opozice

Radní i zastupitelka střet zájmů na jednáních formálně ohlašovali. Pro smlouvu s developerem, pro kterého pracují, ale sami hlasovali.

„Neskutečný střet zájmů. Situace je samozřejmě nepřijatelná, je hrozně za čarou, je to něco, co by se nemělo dít. Pokud by něco takového probíhalo v minulém vedení města, tak by z toho byla neuvěřitelná bouře na zastupitelstvu a pravděpodobně by ten projekt byl zablokovaný,“ upozornil opoziční zastupitel Denis Doksanský (nestr. za ANO).

Schválení projektu předcházel odpor občanů z lokality. Investor z Prahy, který potřebuje od města pozemky, musel záměr několikrát upravit. Jeho zástupci rozhovor odmítli. Bytový dům musí investor podle smlouvy postavit do roku 2037.