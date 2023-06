Opuštěný pilíř z minulého století slouží jako netradiční vyhlídka

V plzeňských Slovanech je lidem nově přístupná netradiční vyhlídka z historického pilíře. Ten byl několik let nevyužíván a dělal svému okolí spíše ostudu. Zapomenutá stavba byla už jen vzpomínkou na nedokončený projekt z třicátých let minulého století, který zhatila druhá světová válka. Původně měl přes řeku Radbuzu vést most pro železniční vlečku. Nové místo k odpočinku doprovází i informační tabule o místních živočiších, historii pilíře a dalších historických stavbách v okolí.