Po polích u Olomouce běhá nandu. Nikdo se po něm neshání

Poblíž Olomouce běhá ve volné přírodě nandu – jihoamerický nelétavý pták podobný pštrosovi. Policie nezná jeho majitele a nechystá se odchytnout ho, pokud nebude zvíře nikoho ohrožovat. Podle odborníků by se to stát nemělo – pták je plachý a člověku by neměl ublížit.