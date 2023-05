Autobusy budou v Heřmanově Městci dál stavět na náměstí, nový terminál za 120 milionů je příliš daleko

Městecký autobusový terminál vzniká u nádraží, které je na západním okraji města. Minulé vedení radnice, které za projektem stálo, si od terminálu slibovalo jednak vylepšení zanedbaného prostoru před nádražím, jednak dopravní odlehčení náměstí, kde je autobusová zastávka nyní.

Autobusy, které by jezdily pouze na terminál, by ale měly podobnou nevýhodu jako vlaky – muselo by se z nich chodit ještě asi kilometr do centra. To se cestujícím nechce. „Pro mě už je to teď daleko,“ řekla k možnosti, že by chodila do centra od nádraží, Eva Kudličková dojíždějící z nedalekého Kostelce.