Heřmanův Městec couvá od stavby poldru. Jde to snáz a levněji, je přesvědčeno nové vedení města

Příprava suchého poldru s osmimetrovou hrází, který by byl mezi Heřmanovým Městcem a sousedním Kostelcem, byla již docela daleko. Město na ni mělo slíbenou i dotaci od Pardubického kraje. Nyní ale radnice, jejíž vedení se po loňských komunálních volbách změnilo, od záměru couvá.

Podle starosty Aleše Jiroutka (Patrioti) lze zajistit ochranu před povodněmi jinak – snáz a levněji. „Vznikl by jeden rozdělovací objekt, který, když by šla vyšší voda, by vodu odklonil. Protekla by loukami kolem města a dále by se vrátila do vodoteče,“ nastínil.

Městu ale nyní hrozí, že když změní plány, nebude moci použít krajské peníze. „Bylo by to předmětem dalších jednání. Ta žádost byla řečená velmi jasně – byl to nákup pozemků,“ poukázal krajský radní Miroslav Krčil (3PK).