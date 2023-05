Majitel pozemku zavřel cestu k sousedům a chce poplatky za průjezd. Spor řeší několik obcí

„Je to účelová komunikace, která z části vede po pozemku soukromého vlastníka,“ řekla referentka hospodářsko-správního odboru města Zákupy Erika Lázničková. Dodala, že část silnice patří také obcím Velenice a Lasvice.

Předmětem sporu je zhruba třicet metrů silnice, tedy asi dvacet procent. Zbylá část komunikace patří městu Zákupy. „Ideální by bylo, kdyby se (sousedé) domluvili. Ta závora by zmizela, ta je tam úplně zbytečná,“ řekl starosta města Radek Lípa (SLK).

„Komunikace to fyzicky je, ale neustále to je trvalý travní porost, to znamená louka. Kdyby se ti lidé domluvili, tak je průjezdná, jak byla před lety pro všechny,“ reagoval starosta Velenic Petr Brůžek (nestr.).

Česká Lípa doporučuje závoru otevřít

Štáb ČT se za závoru nedostal, směli tam jen účastníci správního řízení, které doprovázela policie. Ostatní by měli podle majitele pozemku platit. Žádost o vyjádření majitelé pozemku Václav Blaha a Tereza Blahová odmítli: „Sdělili jsme i stanovisko, že nejste součástí správního řízení,“ řekli ČT.

„Za průjezd chce třicet tisíc, případně se složit jako pět účastníků po dvou stech tisících,“ uvedl k požadavkům vlastníka pozemku Macko.

V případě, že se sousedé nedohodnou, chtějí Zákupy spornou část cesty od majitele vykoupit. Jan Macko se také může soudně domáhat takzvaného vydržení. „Že tedy po řadu let užíval v dobré víře cizí pozemek,“ vysvětlil advokát Petr Ulmann. Na doporučení České Lípy, aby po dobu sporu zůstala závora otevřená, majitel pozemku nereaguje.