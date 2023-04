Plastika pro Vsetín se stala terčem kritiky. Na další už možná nedojde

Oblouk na příjezdu do Vsetína ve směru od Zlína instaloval tým kolem výtvarníka loni na podzim, a to těsně před komunálními volbami. Anděla s ovečkami si lidé vyložili jako propagaci lidovecké strany, která dlouhodobě stojí v čele radnice.

Anděla i ovci má Vsetín ve znaku, proto jsou i na pomyslné bráně do města. „Přišlo nám to jako taková nejpřirozenější esence motivu, se kterým by se mohli identifikovat jak místní občané, tak má i vypovídající hodnotu směrem k návštěvníkům,“ dodal umělec.

Jedinou plastikou, která se už na jednom z kruhových objezdů objevila, je železobetonový oblouk s andělem a ovcemi z hliníku. Podle autora jde o materiál, který má vydržet dlouhá léta. „Výsledkem měl být otisk, který bude autentický v tom daném místě a patří sem, nepatří do Brna, do Prahy nebo Otrokovic,“ řekl k dílu Zlamal.

Plastiky vznikají pro celkem tři kruhové objezdy. Kromě rondelu s andělem a ovečkami má být ještě jeden s valašskými tanečníky a další s valaškami. Jenže v nejbližší době to pravděpodobně nebude.

„Nepočítáme s tím, že na to zkrášlování budeme dávat peníze. Zatím asi jenom do výsadby, ale do těch nových modulů, které by tam měly být osazeny, či artefaktů, tak to v tuto chvíli dělat nebudeme,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Návrhy na valašky i tanečníky má Zlamal hotové. Tomu, že zůstanou jen na papíře, ale nevěří on a ani městská architektka.