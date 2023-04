V Ostravě je v bytové nouzi až tři tisíce lidí. Město má v plánu postavit další sociální byty

„Domácnosti obvykle do dvanácti měsíců po zabydlení se stabilizují do té míry, že začnou řešit i ostatní oblasti. Snižují svoji dluhovou zátěž, je tam potenciál ke zvýšení docházky dětí do školy a k zaměstnání dospělých lidí,“ řekl Šimáček. Chystá se také průzkum, jaký má zabydlení vliv i přímo na zdraví lidí. „Očekáváme, že by měl být také jednoznačně pozitivní,“ dodal.

Pražák řekl, že město v nejbližší době rozšíří kapacitu o další byty. Dosud se podle něj díky navazujícím projektům podařilo z nevyhovujícího prostředí vytáhnout zhruba šest set lidí, včetně téměř tří set dětí. Potřeba sociálních bytů je ale podle Živčáka značná a město poptávku lidí v bytové nouzi nestačí uspokojovat.

„Úspěšnost v rámci prvních dvou realizovaných projektů máme vyčíslenou na více než 85 procent, kdy za úspěch považujeme, že klient v bytě zůstává bydlet i po konci projektu, po dvou letech, bez podpory sociálních pracovníků,“ popsal situaci Živčák.