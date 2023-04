Pražské letiště je blíž k nové ranveji. Rozhodovat bude opět krajský soud

Redaktorka ČT Kristina Kolovrátková řekla, že aktuální rozhodnutí NSS je pro Letiště Václava Havla pozitivním impulzem. „Zatím to ale neznamená, že by se začalo stavět, neznamená to ani to, že by došlo k územnímu rozhodnutí. Nejvyšší správní soud věc vrátil krajskému soudu, ten by teď měl lépe odůvodnit takzvané kumulativní vlivy,“ uvedla. Přípravná fáze projektu, tedy podkladů pro územní rozhodnutí, běží podle redaktorky dál.

Pražské letiště by se už za deset let mohlo dočkat rozšíření Terminálu 2 o nová letadlová stání, nástupní mosty i komerční prostory. Přibýt mají i nové parkovací domy. „Všechna letiště v okolí už zainvestovala a mají vyšší kapacitu – například Vídeň 35 milionů (cestujících),“ uvedl už dříve předseda představenstva Letiště Václava Havla Václav Řehoř.

Nová dráha pro letadla i vlaky

Počítá se také s novou paralelní dráhou. Díky tomu by se pak měla z provozu vyřadit stávající druhá, jejíž osa vede nad hustě obydlenými částmi hlavního města a Kladenska. Otevře se tím také možnost nových leteckých spojení, a to hlavně do vzdálenějších destinací, jako například do Spojených států amerických či Asie.