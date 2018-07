Správa letiště Praha prohrála u Ústavního soudu spor o autorská práva k novému terminálu

Správa letiště Praha prohrála u Ústavního soudu spor o zásah do autorských práv architekta Petra Franty. Ústavní soud odmítl stížnost podniku proti rozhodnutím nižších soudů. Česká televize to zjistila z justiční databáze. Do autorských práv Petra Franty státní podnik zasáhl tím, že v dostavbě odletové haly terminálu 1 pokračoval podle původních Frantových plánů, ale upravených nově najatými architekty.