V Holýšově otevřeli nové centrum pro volný čas a vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny

Buňky předala agentura zdarma Centru na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj (CPIC), které v nich zřídilo pobočku a má tam ukrajinskou koordinátorku aktivit, která je v objektu ubytovaná a uprchlíci ji respektují. Informovala o tom vedoucí CPIC Markéta Němcová. Novou aktivitu silně podporuje Holýšov, který chce, aby se uprchlíci více zapojili do dění ve městě.

„První dnes (v úterý) předaná učebna je pro patnáct studujících, dětí i dospělých, kteří se tam mohou zabavit. Do všech buněk se jich vejde šedesát,“ řekl manažer Nazar-Investu Jaroslav Hodek. Podle Němcové zahájí centrum plný provoz 1. dubna. „Budou sem dojíždět sociální pracovníci,“ řekla. I díky penězům z UNICEF nabídnou řadu aktivit. Podle jednatele Nazar-Investu Alexandra Brejchy tam bude dětská skupina, kde budou akce pro děti, ale i výuka pro dospělé a mládež.

Ubytovací komplex na okraji Holýšova vznikl z bývalých vojenských ubytoven, které byly v dezolátním stavu. Nazar-Invest, který má smlouvy s několika zaměstnavateli v regionu, do jejich rekonstrukce dal desítky milionů korun. „Výhodou místa je, že mají hned za domem les a mohou jít do přírody,“ řekla Jana Melková z CPIC. Nazar-Invest koupil další velký pozemek vedle ubytoven, kde plánuje postavit hřiště a prvky pro volný čas, místo pro grilování a odpočinek. „V případě potřeb tam také můžeme v řádu týdnů postavit další ubytovací buňky až s 220 lůžky,“ řekl Brejcha.

Radnice spolupráci vítá

Ze současných tří set uprchlíků jde podle něj ze dvou třetin o matky s dětmi a dále o starší nebo handicapované lidi. „Od počátku spolupracujeme s městem, přispíváme na akce města a vozíme třeba zahrádkáře na výstavy a oni nám tu sází květiny,“ přiblížil Brejcha.

Místostarostka Hana Valachovičová (Pro Holýšov) spolupráci s Nazar-Investem velmi kvituje. „Doufáme, že tu jsou spokojení a chceme, aby byli ještě víc a aby se víc začlenili do života. Aby tu nežili jen v té komunitě,“ zmínila Valachovičová. V novém centru se podle ní děti naučí víc česky a poté se postupně s místními více sžijí.

Do holýšovské školy chodí padesát dětí uprchlíků. „Chceme předejít záškoláctví, chceme, aby se vzdělávali,“ zdůraznila místostarostka. Město bude pomáhat CPIC i personální agentuře. Počítá s tím, že tam uprchlíci zůstanou delší dobu, a proto chce, aby se zapojili. V Holýšově žije další stovka Ukrajinců po městě a minimálně stejný počet Filipínců, Mongolů a Bulharů, kteří pracují v průmyslových zónách, hlavně na Tachovsku.

Město s 5500 obyvateli do průmyslové zóny v kasárnách trvale investuje. „Jen za loňský rok jsme dali do její obsluhy 70 milionů korun, hlavně do příjezdových cest, mostu a čističky,“ dodala Valachovičová.