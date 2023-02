Betonový kolos se pne nad Nuslemi půl století. Odolal tankům i těžkému metru, ale voda ho skoro dostala

Nebyla by to významná dopravní stavba, kdyby se k ní nevázala nějaká ta městská legenda. U poměrně nového mostu, přes který denně jezdí statisíce lidí, není zase tak snadné nějakou vyrobit, ale přesto nejméně jedna existuje. Podle této smyšlenky ne všichni, kdo spadli do Nuselského údolí, byli sebevrazi. Po mostě totiž chodila skupinka výrostků – nedotknutelné děti nejvyšších komunistických pohlavárů, na které policie nemohla – a shazovali dolů náhodné kolemjdoucí.

Koncem 90. let se Technická správa komunikací pokusila opravit most, aby do něj nezatékalo, ale zhruba po deseti letech se ukázalo, že to nestačilo. Na začátku zimy roku 2010 nasněžilo a zase roztálo. To je sice v té roční době docela běžné, co ale není běžné, je, že se kvůli tomu zastaví metro. Voda z tajícího sněhu se dostala do útrob Nuselského mostu, nateklo do elektroinstalace a metro se muselo okamžitě zastavit.