Začal soud s učitelkami mateřské školy, které čelí nařčení z hrubosti vůči dětem. Vinu odmítají

Pouze jedna z obžalovaných chtěla komentovat obžalobu. Řekla, že má za sebou třicet devět let praxe a s takovým obviněním se nesetkala a žádné problémy nepostřehla. „Myslím si, že pokud by se toto dělo, dítě by do školky chodit nechtělo,“ uvedla obžalovaná, která dál vypovídat nechtěla. Výpověď odmítly i zbylé dvě obžalované.

Devět poškozených si nárokuje nemajetkovou škodu, v součtu jde téměř o čtyři miliony korun. Zmocněnkyně Lucie Hrdá navrhla překvalifikovat případ na zločin týrání svěřené osoby. „Domnívám se, že následky na životech poškozených jsou zásadní, a toto se nedá odbýt jen přečinem ohrožováním výchovy,“ poznamenala.

Zmocněnkyně dále řekla, že u dětí s psychosociálním handicapem je těžší posoudit následky způsobené chováním učitelek uvedeným v obžalobě, rodiče je ale rozeznat dokážou. Dodnes tak děti trpí strachem ze tmy, autorit, některé mají problémy s fyzickým kontaktem, panikaří, vyjmenovala některé následky Hrdá. Novinářům poté řekla, že děti se závažným psychosociálním handicapem by měla společnost chránit. „V okamžiku, kdy se jednalo o tak silný zásah do fyzické a mentální integrity dětí, jejich práva, aby mohly v pořádku vyrůstat, tak to je na to, aby to byl trestný čin,“ uzavřela Hrdá.