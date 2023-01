Obce se pouští do záchrany Jindřichohradecké úzkokolejky. Vozit by měla hlavně turisty

Dotčená města ve čtvrtek oznámila vznik spolku, aby mohla o případné budoucnosti dráhy hovořit jedním hlasem. „Ideální by pro ně bylo, kdyby do jejich majetku přešla nemovitá část dráhy, to znamená koleje,“ upřesnil redaktor ČT Ondřej Ublick.

Spolek by podle Kozára mohl do budoucna mluvit do věcí, které v současné době spíš vnímal v roli pasivního diváka. „Chtěli bychom říct, jaký je tam potenciál v oblasti turismu, v jakém rozsahu by nám pomohla dopravní obslužnost, abychom dokázali komunikovat i s kraji na úrovni, kdy ony mají svého partnera a dokáží s nim ladit některé kroky. Nemusí je (obce) tak oslovovat jednotlivě,“ upřesnil.

Jednou z variant je i to, že by se obce staly majitelem dráhy. Vše je ale podle starosty Jindřichova Hradce otázkou ceny. „Kdyby to bylo za nějakých racionálních podmínek, kdy to nezatíží všechny subjekty, určitě bych to uvítal,“ dodal Kozár.

Hlavně pro turisty

Úzkokolejka by tak měla být hlavně pro turisty, je ale možnost, že by vlaky zčásti zajišťovaly i veřejnou dopravu. „Dopravní obslužnost by byla lepší pomocí autobusů. Nicméně i ten současný výpadek nás samozřejmě mrzí a bolí,“ uvedl starosta Černovic Jan Brožek (KDU-ČSL).

„Všichni samozřejmě cítíme, že doprava pravděpodobně nebude pokračovat ve stejném rozsahu. Část spojů se nahradí autobusy, protože to dává ekonomicky větší smysl. Naopak bychom rádi podporovali tu turistickou funkci, nasadili bychom tam i vlaky, které budou vhodnější pro přepravu kol, turistů či školních tříd, což nám v poslední době chybělo,“ řekl černovický starosta.