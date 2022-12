Jak se stát padouchem? Národní divadlo Brno připravuje tragikomedii Starý dobrý Nový (Oldřich)

V dalších rolích se diváci mohou těšit na Zuzanu Černou jako Adinu Mandlovou, Elišku Zbrankovou s půvabem Lídy Baarové, Tomáše Davida jako nepřejícného Jaroslava Marvana či Viktora Kuzníka v roli režiséra Friče. Premiéra bude v pátek v Redutě.

Oldřich Nový se výrazně zapsal do dějin nynějšího Národního divadla Brno. Odehrál na jeho prknech přes tři tisíce představení, režíroval a úspěšně vedl operetní soubor. Po přesunu do Prahy v polovině 30. let se sice do Brna ještě vracel, ale už jen sporadicky, naposledy v roce 1970.