Královopolský tunel v Brně je stále příliš hlučný. Nepomohl tichý asfalt ani protihlukové stěny

Bytové domy ve Voroněžské ulici jsou jedním ze tří míst, která hlukem v okolí Královopolského tunelu trpí nejvíc. „Teď když jsou zavřená okna, tak je to lepší, ale když jsou v létě otevřená, tak to je neskutečné,“ řekla obyvatelka pátého patra bytového domu.

Právě obyvatelé nejvyšších pater slyší projíždějící auta nejsilněji. Většina z nich si prý už ale zvykla. „Já bydlím v nejvyšším patře a kvalitu života mi to nijak neovlivňuje. Vím, že je to víc nahlas, ale nějak to nevnímám, přijde mi to normální,“ říká Jakub Kacer.

„Když jsou otevřené okna, tak to je slyšet, ale už jsme si na to asi zvykli a nějak to extra nevnímáme, a když jsou zavřená, tak je to úplně v pohodě,“ poznamenala další obyvatelka Adéla Chaloupková.

Hygienici posoudí výjimku

Do protihlukových opatření už silničáři investovali zhruba sto padesát milionů korun. Tichý asfalt, snížení povolení rychlosti ani instalace protihlukových stěn ale nepomohly dostatečně a podle silničářů už ani neexistuje další řešení, které by situaci zlepšilo.

Závazné stanovisko ke kolaudaci stavby musí na základě zářijových měření zvážit krajská hygienická stanice. Na vydání rozhodnutí má třicet dnů. „Jeden problém, který by mohl vzniknout, je ten, že provozovatel komunikace – Ředitelství silnic a dálnic – už nebude moci nabídnout žádná nová opatření a to je jedna z klíčových podmínek pro udělení výjimky,“ řekl ředitel Odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Miroslav Staněk.