Od výbuchu ve Vrběticích je to osm let. Vojenský materiál se tam už asi nikdy skladovat nebude

„Teď se nemusíme dožadovat dotací. Budeme moci postavit třeba novou hasičskou zbrojnici,“ poznamenal starosta Vlachovic Zdeněk Hovězák (STAN). „Nepopírám, že to je vítaný příspěvek do rozpočtu v době, kdy se obce potýkají s různými problémy s krizí a válkou,“ řekl starosta Slavičína Tomáš Chmela (STAN).

Zlínský kraj část svých peněz neutratí, zůstanou jako pojistka pro případné další mimořádné události. „Bez kapitálové nebo finanční rezervy se dnes krizové řízení nedá dělat, z toho důvodu jsme patnáct milionů vyčlenili a nechali na příští dny,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš (ANO).

Výplata odškodnění už skončila, co naopak ještě jasné není, to je budoucnost muničních skladů a také to, kdy bude možné celé území definitivně prohlásit za bezpečné. Hasiči z Vrbětic odvezli do bezpečí 956 tun munice, pyrotechnici v terénu posbírali na patnáct tisíc nábojů, granátů a leteckých pum.