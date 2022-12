V noci budou zavřené lesy u Jablonce nad Nisou. Myslivci začnou lovit přemnožené divočáky

Noční procházky do lesů v Srnčím dole, Rádle a na Prosečském hřebeni poblíž Jablonce nad Nisou jsou od začátku prosince zakázané – a mohou být i nebezpečné. Jablonecká radnice rozhodla o nočních uzavírkách lesů kvůli odlovu přemnožených divokých prasat. Vstup nebude možný až do konce února vždy od 18 do 6 hodin. Na omezení upozorňují informační tabule a lidé by je měli podle primátora Miloše Veleho (ODS) ve vlastním zájmu respektovat.