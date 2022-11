Ostravská univerzita dál čeká na nový kampus. Termín dokončení se znovu posunul, tentokrát na únor

Nové budovy fakult Ostravské univerzity se začínají podobat tomu, co škola kdysi představila ve vizualizacích. Stále ale nejsou zcela hotové a v posluchárnách místo znalostí do hlav studentů stále padá jen prach na zakryté lavice.

On ani vedení vysoké školy neočekává již žádné komplikace. Poslední budova čeká na kolaudaci, a pak by nemělo již nic překazit slavnostní otevření. „Samotné uvedení budovy do provozu ve srovnání s tím, co se tady dělo poslední čtyři roky, bude spíše radost,“ podotkl rektor Jan Lata.

Univerzita počítá podle něj s tím, že se některých budov, které dosud používala, zbaví. „Uvolní se místo. Musíme ještě vyřešit nějaké technické věci,“ dodal.

Stavba budov dvou fakult vyšla v součtu na více než miliardu korun, z toho pětadevadesát procent získala škola z evropských fondů.