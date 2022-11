Novým starostou Prahy 5 je Jaroslav Pašmik

Pašmik bude mít na starosti bezpečnost, strategické řízení, udržitelný rozvoj, podporu podnikání a zahraniční vztahy. Zvolilo ho 21 z přítomných čtyřiceti zastupitelů, zbylí se zdrželi. „Chci, aby Praha 5 byla městská část s nejvyšší kvalitou života,“ řekl nový starosta v diskusi před svým zvolením.

Dodal, že nová rada bude zřejmě chtít revidovat strategický plán, který zpracovalo dosavadní vedení. Plánuje zároveň pokračovat v přípravě stavby nových škol, byť možná s úpravami projektů.

Pašmik také řekl, že zásadním problémem je podle něj diskomfort obyvatel na Smíchově. „Já osobně se budu zabývat proaktivní bezpečnostní politikou, to znamená ne pouze reaktivně hasit to, co se tady vyskytne,“ předeslal. Opoziční zastupitelé k tomu řekli, že starosta v zásadě nemá žádné přímé pravomoci a nástroje, jak bezpečnost zlepšovat.

Kritika počtu zastupitelů s plným platem

Už nyní opoziční zastupitelé z ODS či TOP 09 kritizovali také počet koaličních zastupitelů, kteří budou za práci na radnici brát plný plat. „Vy jste se rozhodli, že v koalici s 21 členy uvolníte patnáct politických trafik, což je přes sedmdesát procent. To tady ještě nikdy nebylo,“ vytkl Jan Kavalírek (TOP 09). Kromě patnácti uvolněných zastupitelů pro koalici připadne jeden i opozici. Pašmik se v reakci podivil nad tím, že funkce ve vedení radnice Kavalírek označuje za trafiky.

Volby v Praze 5 vyhrála Praha 5 Sobě, která získala deset mandátů, stejně jako druhá koalice Společně pro Prahu 5 (ODS, TOP 09). Třetí ANO obsadilo sedm zastupitelských křesel, čtvrtí Piráti šest a pátá koalice SEN 21 a Společností proti developerské výstavbě v Prokopském údolí má pět mandátů. Do zastupitelstva se dostalo ještě hnutí STAN, které má tři zastupitele.

Praha 5 zahrnuje Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a části Jinonic, Malé Strany a Břevnova. V roce 2018 volby v Praze 5 vyhráli se ziskem jedenácti mandátů Piráti spolu se sdružením nezávislých kandidátů SNOP 5. Druhá skončila ODS s devíti křesly, TOP 09 a ANO získaly po sedmi zastupitelích. Hnutí STAN získalo šest mandátů, KDU-ČSL tři. Po volbách vznikla koalice Pirátů, ODS, ANO a SNOP 5 v čele se starostou Danielem Mazurem (Piráti). V polovině roku 2019 se ale rozpadla a následně vznikla nová složená z ODS, ANO, TOP 09, STAN a SNOP 5 v čele se Zajíčkovou.

Starostou pražských Řeporyjí je podruhé Novotný

Svého starostu už zvolili také zastupitelé pražských Řeporyjí. Je jím opět Pavel Novotný (ODS). Koalici na řeporyjské radnici vytvořily ODS a TOP 09, v zastupitelstvu mají těsnou většinu šesti hlasů z jedenácti. Prvním místostarostou se stal David Roznětinský (TOP 09) a druhou místostarostkou zastupitelé zvolili sestru starosty Lenku Fialovou (ODS). Fialová není pro funkci uvolněná a nebude tak pobírat odměnu odpovídající plnému úvazku.

Občanští demokraté získali v Řeporyjích 37,1 procenta hlasů a v jedenáctičlenném zastupitelstvu mají pět mandátů, což je o jeden mandát více než druhé sdružení Nezávislí pro Řeporyje. TOP 09 získala jeden mandát a do zastupitelstva se dostal rovněž jeden zástupce z uskupení Občané za lepší Řeporyje.

V roce 2018 vyhrála volby ODS, která získala tři mandáty. Starostou se stal Novotný. Občanští demokraté se na spolupráci domluvili s koalicí Zelených a Pirátů, kteří získali rovněž tři mandáty. Stejný počet křesel v zastupitelstvu obsadilo SNK Řeporyje. Jednoho svého zástupce měly v zastupitelstvu KDU-ČSL a hnutí ANO. Koalice ODS, Zelených a Pirátů vládla v městské části do roku 2021, poté se rozpadla. Piráti se začátkem letošního roku neúspěšně pokusili starostu odvolat.

Městská část Praha-Řeporyje se nachází se na jihozápadním okraji Prahy. Skládá se z katastrálního území Řeporyje, Zadní Kopanina a částí katastru Stodůlky a Třebonice.