V Hodoníně se domluvili na koalici a hned zvolili starostu. Vedení už má i Jindřichův Hradec

Na ustavujícím zasedání Jindřichova Hradce zvolili zastupitelé starostou Michala Kozára (ANO) 15 ze 27 hlasů. SPD navrhlo na starostu lídra Nezávislých pro Hradec Stanislava Mrvku, který město v minulosti vedl deset let. „Já mám takový zlozvyk, a to je držet slovo. A jestliže jsem podepsal koaliční smlouvu, budu podle toho postupovat. Nechci si tady leštit ego, pro mě je přednější to, aby fungovalo dobře město, než abych si prosazoval osobní zájmy,“ uvedl Mrvka a nominaci na starostu odmítl.

Místostarosty se stali Radim Staněk (ODS) a Bohumil Komínek (Nezávislí pro Hradec). V sedmičlenné radě bude mít ANO, Nezávislí pro Hradec a ODS po dvou mandátech, SNK-ED pak jeden. Kromě starosty a místostarostů bude svou funkci vykonávat jako uvolněnou i jeden radní, kterým se stala Magda Blížilová (ANO). Mezi priority nové koalice patří mimo jiné obnova a rekonstrukce městské infrastruktury nebo příprava a rozvoj nových lokalit pro rozvoj podnikání.

„Moc si vážím toho, že můžu být starostou. Děkuji předchozímu vedení i všem zastupitelům, kteří se podíleli na vývoji města. Nečeká nás lehké období a výzvy, jejichž dopad asi teď nedokážeme odhadnout. Přesto chceme vytvářet podmínky pro to, aby se ve městě obyvatelům dobře žilo a bylo atraktivní i pro ostatní,“ uvedl Kozár.

Původně domluvená frakce se rozpadla

Komunální volby v Jindřichově Hradci vyhrálo hnutí ANO, které získalo pět mandátů v zastupitelstvu. Druzí skončili Nezávislí pro Hradec v čele s bývalým starostou Stanislavem Mrvkou a rovněž s pěti mandáty. Třetí uskupení Hradec srdcem a rozumem bude mít čtyři zastupitele. Čtvrtá ODS má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě STAN. Šesté je Společně s Piráty, také se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadí SPD se dvěma zastupiteli a na osmém místě skončili SNK ED a nezávislí kandidáti se dvěma mandáty. Voleb se zúčastnilo 42,27 procenta voličů.

Po volbách se domluvili na spolupráci nejprve zástupci ANO, ODS, STAN a Společně s Piráty. Frakce se ale rozpadla, důvodem byly neshody v některých bodech mezi jednotlivými partnery. Volby v Jindřichově Hradci řešil českobudějovický krajský soud. Výsledek voleb napadla SPD, která mimo jiné zpochybnila sčítání ve dvou okrscích. Soud však pochybení vyloučil. Termín pro ustavující zastupitelstvo se kvůli tomu posunul.

Koalice v Hodoníně vznikla před pár hodinami

Hodonínští zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolili nové vedení města jen pár hodin poté, co se strany domluvily na koalici. Starostou zvolili většinou 26 hlasů z 31 na další období Libora Střechu (Pro Hodonín), místostarosty jsou Ondřej Fialík (Pro Hodonín), který tuto funkci vykonával už v končícím volebním období, a Vojtěch Salajka (ANO). Všichni tři budou práci pro město vykonávat jako uvolnění funkcionáři, bude tak jejich hlavním zaměstnáním.

V uplynulém volebním období tvořilo Pro Hodonín koalici se Svobodnými s Piráty a uskupením Pozitivně pro Hodonín, kde jsou například lidovci. „Tato koalice fungovala, ale ne vždy jsme byli jednotní. Na druhé straně i hnutí ANO nám jako opoziční v uplynulém volebním období pomohlo, spolupráce byla nastartovaná dobře. A tak to nyní vyšlo,“ komentoval vznik nové koalice Střecha.

Hodonín byl v minulosti městem, kde se často měnili koalice i starostové. Střecha byl v uplynulém volebním období po dlouhé době první, kdo v čele radnice začal i skončil. V období před ním se vystřídali dva starostové, ve volebním období předtím tři.

Volby v Hodoníně vyhrálo hnutí Pro Hodonín, které získalo 11 mandátů. ANO má sedm mandátů, pět SPD, čtyři Pozitivně pro Hodonín a po dvou Hodoňáci a KSČM.