Pražské zastupitelstvo má nové složení. Dohoda na koalici však stále není

„Je všeobecná shoda na tom, že dneska nechce nikdo v nějakém chaosu volit vedení hlavního města Prahy. Měli bychom zvolit ty tři základní výbory zastupitelstva, které jsou ze zákona, poté by mělo dojít k přerušení jednání schůze do 24. listopadu, než bude dohoda na budoucím vedení města,“ řekl předseda pražské organizace TOP 09 Jiří Pospíšil.

Zástupci dosluhující koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) navrhli schválit dokumenty týkající se evropských dotací pro městské části a mezinárodního veletrhu Mipim, které podle nich nesnesou odkladu.

SPOLU pak chce probrat také audity firem souvisejících s kauzou Dozimetr a uložit dosluhující radě, aby rozhodovala pouze o neodkladných záležitostech. Zásadní je také rozpočet pro příští rok, který nicméně zástupci SPOLU navrhli projednat právě až 24. listopadu.

Zastupitel za ANO Patrik Nacher řekl, že hnutí vyzvalo současnou radu, aby činila jenom taková rozhodnutí, která nelze odložit. „Ona rozhoduje i o koncepčních materiálech, ale také o věcech, o kterých by už mohla rozhodovat rada následující. Snažíme se najít nějaký způsob, jak prostřednictvím zastupitelstva dát tomuto nějaké limity a pravidla,“ sdělil.

Koalice není ani téměř šest týdnů po volbách

Grubnerová doplnila, že povolební vyjednávání se zatím výrazně neposunula. „Vítěz voleb SPOLU neustále opakuje, že by chtěl, aby nová koalice kopírovala tu vládní, tedy SPOLU, Piráti a STAN,“ připomněla.

Dosavadní primátor Zdeněk Hřib (Piráti) je ale pro širší koalici s Prahou sobě, což ale vítěz voleb odmítá. „Kandidát na pražského primátora Bohuslav Svoboda (ODS) zmínil, že podle něj SPOLU nemá s Prahou sobě stejné názory na principy a fungování demokracie,“ doplnila Grubnerová.

„V demokracii to občas trvá delší dobu. Nikdo nemá radost z toho, že se to takto protahuje. Problém je, že my jako vítěz voleb oslovujeme demokratické strany, a to ty, které tvoří vládu České republiky. Bohužel Piráti, ač nevyhráli volby, si kladou požadavky, které situaci velmi komplikují,“ komentoval současnou situaci Pospíšil.

Šéf pražské TOP 09 ale řekl, že Praha sobě koalici SPOLU nevadí. „My pouze chceme vládu se stranami, které jsou nám programově nejbližší, tedy demokratickými stranami. Získáme-li s nimi většinu v zastupitelstvu, tak to zkrátka pro efektivní vládnutí stačí,“ vysvětlil a dodal, že doufá v dohodu s Piráty.

Menšinová vláda podpořená hnutím ANO je podle Pospíšila jakýmsi krizovým řešením, které si nepřeje. Nacher uvedl, že zatím nedostal informaci o tom, že koalice SPOLU menšinovou vládu nechce. „My jsme to navrhovali čistě proto, aby skutečně už tady vládli politici – byť bychom byli v opozici – kteří vzešli z těchto voleb,“ sdělil.

Nacher odmítl, že by za model menšinové vlády s podporou ANO hnutí něco požadovalo, například místa v dozorčích radách a výborech. „My se samozřejmě nevzdáváme toho, že bychom mohli být v koalici,“ připomněl Nacher a dodal, že hnutí ANO je připraveno být v koalici i opozici.