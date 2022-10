Dron ohrožoval vzlétnutí vrtulníku, který převážel těžce zraněnou po dopravní nehodě

Pro záchranáře to měl být běžný zásah u dopravní nehody, mohl ale skončit tragicky. „Přijali jsme oznámení od pilota letecké záchranné služby, který zasahoval u vážné dopravní nehody na Domažlicku, že při vzletu vrtulníku došlo k jeho ohrožení dronem,“ informovala Policie ČR.

Dopravní nehoda se stala na křižovatce v centru Folmavy. Ve dvou autech se zranilo celkem pět lidí. Když dron vrtulník ohrožoval, byla na jeho palubě v tu chvíli už i zraněná řidička.

„Po příjezdu na místo se policistům podařilo zajistit pilota dronu. Případ nadále prověřujeme a jeho přesná kvalifikace bude stanovena až na základě shromáždění důkazních materiálů,“ řekla policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Policisté zatím případ vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pokud pilotovi prokáží úmysl, hrozí mu až osm let vězení.

„Podle nařízení Evropské unie by pilot dronu v této oblasti vůbec neměl létat, aby nedošlo k ohrožení vrtulníku záchranky,“ vysvětlil mluvčí úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

Podobných případů se stalo víc

Při srážce dronu s vrtulníkem by měl pilot jen minimální šanci bezpečně dosednout na zem.

„Vrtulník má vrtule vlastně jako křídlo. Když dojde k poškození křídla, stává se totálně neřiditelným, nemůže plachtit,“ popsal pilot vrtulníku Bekim Halili.

„Mně se to stalo jednou také, když jsme přistávali na letišti v Mostě a vedle byl dron. Vidíte ho třeba posledních deset vteřin a máte co dělat, abyste se mu vyhnul,“ řekl dispečer letiště Líně Michal Budějovský. Podobný případ řešili v září kriminalisté na Karvinsku. Tam do vrtulníku dron přímo narazil.