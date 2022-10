Začala likvidace Dolu Lazy na Karvinsku, uhlí se v něm těžilo téměř 130 let

Po demolici zůstane v místě přibližně patnáct set tun materiálu, a to převážně železa. Výtěžek z jeho prodeje pak bude sloužit k uhrazení likvidace. „Vytěžilo se tady 145 milionů tun kvalitního uhlí. Na ty roky je to v průměru více než milion tun ročně. Bylo to v tom plném rozmachu ostravsko-karvinského revíru, to byla jedna dvacetina tonáže z celého revíru,“ řekl ředitel závodu Josef Lazárek.

Zásyp jednotlivých jam začne v příštím týdnu. Do dolu se nasype kamení –⁠ takvazná hlušina, která se na povrch dostala při těžbě. „Dvě jámy jdou nezpevněným zásypem, na to je potřeba 140 tisíc tun materiálu zásypového,“ dodal Lazárek.

I přes to, že budou jámy zasypány, by se Diamo k uhlí, které zůstalo v lokalitě, v případě potřeby do budoucna dostalo. „My bychom zpřístupnili zásoby, které zůstaly v dobývacím prostoru Lazy, z jiného dobývacího prostoru, například ČSA,“ uvedl náměstek ředitele závodu Darkov podniku Diamo Jiří Golasowski.

U Dolu ČSA a Dolu Darkov zjišťuje Diamo možnost znovuotevření. Analýza má přinést odpovědi na to, kolik by obnovení těžby stálo a jestli by se vyplatila. Hotová bude na konci října.