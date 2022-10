Praha 6 má dohodnutou koalici bez dosud vládnoucí TOP 09. Starostou by měl být Stárek

Ondřeje Koláře (TOP 09) vystřídá na postu starosty Prahy 6 zřejmě dosavadní místostarosta Jakub Stárek (ODS). Na koalici se domluvilo jím vedené uskupení občanských demokratů a lidovců se STAN a s Prahou 6 sobě. Znamená to, že TOP 09, která měla starostu osm let, skončí tentokrát v opozici. Zatím mají strany předpokládané koalice předběžnou dohodu, koaliční smlouvu by chtěl Stárek vypracovat do týdne.