Havlíčkův Brod rozhodl o jihozápadním obchvatu. Má propojit výpadovky na Humpolec a na Jihlavu

Havlíčkovým Brodem denně projede na dvacet tisíc vozidel. Obchvat proto potřebuje. Jeho jihovýchodní segment se už staví. Nyní radnice řešila, kudy povede ten jihozápadní, který má propojit výpadovky na Humpolec a na Jihlavu. Ve hře byly čtyři varianty.

První varianta by končila před vsí Šmolovy kruhovým objezdem, vesnicí by se projíždělo dál. V minulosti se tam stalo už i několik vážných dopravních nehod, a tak se někteří místní nechtěli smířit s tím, že by obchvat osadu neobkroužil.

„Varianty číslo dvě a tři jsou vlastně stejné, akorát že jedna je o trošku dál. Ty by obkroužily zadní část Lipky a vyvedly na Michalovickém kopci,“ popsal zastupitel šmolovského osadního výboru Jan Bezouška. Proti tomu ale vystoupili zase lidé z Lipky. Báli se výkupu pozemků i nadměrného hluku.