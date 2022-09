Auta opět projíždí dálnicí D10 u Kosmonos, u Příšovic ale omezení pokračuje

Dálnici silničáři uzavřeli v sobotu ve 21:00, jednalo se o téměř osmikilometrový úsek v obou směrech kvůli montáži nosníků nového mostu přes dálnici. Po mostu nad dálnicí vede silnice III/2769 na Horní Stakory. Stavbaři v dubnu zdemolovali původní most, který byl v havarijním stavu. Nový bude širší a doplní ho cyklostezka. V provozu by měl být do konce roku, stát bude kolem 70 milionů korun.

S dalším dopravním omezením na D10 se řidiči setkají také u Příšovic na Liberecku, kde se staví most. Stavaři tam v sobotu osazovali nosníky mostovky, mezi 16:00 a 22:00 byl uzavřen jízdní pruh ve směru na Turnov.

Doprava je omezená, ale zatím plynulá

Menší problémy však podle redaktorky ČT Barbory Silné v místě přetrvávají. „Omezení potrvá zhruba do 11:00. Už včera (sobotu) stavbaři omezili provoz ve směru z Prahy na Turnov. Teď je uzavřený pruh z Turnova na Prahu,“ uvedla Silná. Auta nyní jezdí po souběžném pruhu a podle redaktorky je doprava plynulá. Doplnila však, že aktuálně (v 8:15) je provoz na dálnici ještě slabý.

Silná připomněla, že stavba nad dálnicí D10 je investicí Libereckého kraje, jelikož most je součástí krajské silnice. „Stavba začala na konci května a hotová by měla být do konce letošního roku. Součástí stavby je ale i rekonstrukce nedalekého mostu ve Svijanech. Dohromady by měly obě stavby trvat 480 dní, Liberecký kraj za ně zaplatí sto milionů korun,“ doplnila.