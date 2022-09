Řidiči v noci na neděli neprojedou po dálnici D10 u Kosmonos, uzavře ji montáž nosníků mostu

Objížďky povedou přes Kosmonosy nebo Bakov nad Jizerou po silnicích druhé a třetí třídy, ve směru na Liberec částečně po silnici I/38.

Most, který převádí silnici III/2769 přes dálnici D10 na Horní Stakory, má nahradit původní, který byl v havarijním stavu. Stavbaři ho zdemolovali v dubnu. Most bude širší a doplní ho cyklostezka, v provozu by měl být do konce roku. Investici kolem sedmdesáti milionů korun provádí krajská správa a údržba silnic.

Další dopravní omezení v sobotu čeká řidiče na D10 také u Příšovic na Liberecku, kde se staví most. Stavaři tam budou osazovat nosníky mostovky, mezi 16:00 a 22:00 silničáři uzavřou jízdní pruh ve směru na Turnov.