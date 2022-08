U kostela v Havlíčkově Brodě se našly masové hroby, zřejmě jsou v nich oběti husitských válek

Archeologický záchranný průzkum se týká území hřbitova zrušeného na konci osmnáctého století josefínskými reformami, zčásti zasahuje do prostoru původních středověkých hradeb a parkánu. „Rozhodně ten výzkum přinesl víc, než jsme očekávali. Těch zjištění z pohledu archeologie je opravdu mnoho a jsou velice zajímavá,“ uvedl Vizner.

Tři až čtyři šachtové hroby byly nalezené při cestě do parku mezi děkanstvím a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. „Veškeré indicie nám zatím umožňují předpoklad, že by se mohlo jednat o masové hroby z husitských válek,“ prohlásil Vizner. Uložení by tam mohli být zemřelí při vojenských akcích souvisejících s dobytím města husity v lednu 1422, tedy před šesti sty lety.

V hrobech jsou zřejmě stovky jedinců

Svrchní část hrobů byla asi metr pod současným terénem, největší z nich je dlouhý přes tři metry. Vizner podotkl, že jde o záchranný průzkum, který se provádí jen na ploše stavby. „Nevytyčujeme si sondy tam, kde my bychom chtěli,“ uvedl. Proto ani tyto hroby nebyly odkryté v celém rozsahu a hloubce. „Nicméně i na základě těchto zjištění můžeme říci, že se jednalo o stovky jedinců,“ řekl k počtu pohřbených.