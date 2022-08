Na Dnech NATO se představí rekordních 22 zemí. Poprvé i Brazílie s letounem C-390 Millennium

„Velké zastoupení bude mít Německo a Spojené státy, které předvedou pestrou škálu své techniky, jak pozemní, tak i letecké, a to je to, co naši akci dělá unikátní,“ řekl Pavlačík.

První zástupce náčelníka generálního štábu Armády ČR Ivo Střecha nastínil, že lidé v Mošnově uvidí zbraňové systémy, které už jsou ve výzbroji tuzemské armády i které zkouší a postupně zavádí. Jde například o izraelský systém protivzdušné obrany SHORAD, který na akci bude jako model v měřítku 1:6. Návštěvníci uvidí i bojové vozidlo pěchoty CV-90, které si armáda bude pořizovat v příštích letech.

Po šesti letech se na akci vrátí populární jordánská ženská protiteroristická jednotka, která předvede společnou ukázku se zásahovou jednotkou moravskoslezského krajského ředitelství policie.

Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě

Dny NATO, které se uskuteční 17. a 18. září, jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Představují se na nich armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky. Vstup na akci je zdarma.

Například v letech 2018 a 2019 navštívilo Dny NATO zhruba 220 tisíc lidí. Loni přišlo diváků okolo šedesáti tisíc, jejich počet byl ale omezený kvůli koronavirové pandemii a návštěvnost ovlivnilo i počasí.