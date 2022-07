Šumava uzavřela kvůli nebezpečí pádu suchých smrků část turistické trasy

Cesta vede přírodní zónou parku, ve které se nezasahuje. Správci parku přesto i v takových územích nebezpečné odumřelé stromy u turistických cest obvykle odstraňují.

„Od roku 2005, kdy se v parku začala objevovat ve větší míře bezzásahová území a také souše, jsme odstranili z okolí turistických tras už třicet šest tisíc odumřelých stromů. Průměrně je to okolo tří tisíc ročně. V letošním roce předpokládáme, že jich odstraníme asi čtyři a půl tisíce“ uvedl náměstek ředitele správy parku Jan Kozel.

Vykácením by vznikla obrovská holina

Uzavření trasy od Paštěckého mostu k Předním Paštím je podle něj tedy výjimečné. Stromy podél trasy jsou ale ve svahu až čtyřicet metrů vysoké a vzhledem k zatáčkám cesty by jejich pokácením vzniklo obrovské nezalesněné území a velký zásah do přirozeného ekosystému.

Pod stromy, které odumřely asi před dvěma lety, navíc hojně podrůstá velké množství buků, jedlí, javorů, lísek i smrků. Pokácením souší by se změnilo mikroklima a mladé stromy by mohly odumírat. Nový podrost by poškodilo i samotné kácení.

Odumřelé smrky se podle Kozla začínají lámat v třetím až čtvrtém roce po napadení kůrovcem a odumření, letos tak vzrostlo riziko jejich pádu, proto park musel rozhodnout buď trasu uzavřít, nebo souše pokácet.

Nebezpečí v lesích v národním parku je vyšší než v běžných hospodářských lesích, upozornil ředitel parku Pavel Hubený. I na ostatních trasách v parku vstupují turisté do lesních úseků na vlastní nebezpečí. Trasu od mostu přes Otavu k Předním Paštím ale správci vyhodnotili jako vysoce rizikovou, upřesnil ředitel. Až pomine riziko, park cestu padlými stromy prořeže a otevře. Zatím není jasné, kdy to bude.