Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech do dvou let zvýší počet lékařů. Je to podmínka jejího zachování

DPN Opařany zřizuje ministerstvo zdravotnictví. Podle ředitele nemocnice Michala Goetze je navýšení úvazků na deset podmínkou pro zachování jejího provozu. „Vzhledem k počtu lůžek a plánovaných terapeutických aktivit, což znamená ambulanci a stacionář, je to nejnižší možný pro to, abychom dodrželi to, co plánujeme,“ uvedl Goetz.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) je důležité, aby nemocnice zůstala v Opařanech, kde má potřebné zázemí a nabízí pacientům odpovídající služby. „Domlouvali jsme se na tom, aby kvalita péče odpovídala tomu, co obnáší moderní pedopsychiatrie třetího tisíciletí, a aby se děti vracely v co nejvyšší kvalitě do života,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Unikátní zdravotnické zařízení

Psychiatrická nemocnice patří mezi pouhá tři pracoviště tohoto druhu v zemi. Navíc jako jediná nemocnice v republice má specializované oddělení pro pacienty s těžkými neuro-vývojovými poruchami a disruptivními projevy.

Jihočeský hejtman Martin Kuba uvedl, že opařanská nemocnice představuje unikátní zdravotnické zařízení. „Je třeba si říct, že něco podobného nevybudujeme tak, že postavíme dům a dáme do něj postele. V případě Opařan se jedná o organizaci postavenou na práci lidí. Proto je klíčová zpráva, že Opařany nekončí, a navíc se budou rozvíjet a mají představu, jak budou vypadat za pět nebo deset let,“ řekl Kuba.

Nemocnici delší dobu chyběli atestovaní dětští psychiatři, z nichž v zařízení zůstaly jen ředitelka a primářka. Obě dvě však loni v prosinci odcházely do důchodu, a Opařanům tak hrozilo, že nebudou mít kvalifikovaný personál. Nemocnici se nakonec podařilo sestavit tým lékařů, kteří v ní nyní pracují.