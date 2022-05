Soud uložil bývalému brněnskému politikovi Švachulovi v kauze Stoka 9,5 roku vězení

Švachula dříve vinu popřel, u soudu uvedl, že udělal chybu, když udržoval kontakt se spoluobžalovaným Samanem El-Talabanim a mluvil s ním o dění na úřadu. El-Talabanimu to podle něj umožnilo vytvářet dojem, že na toto dění má vliv. Švachula řekl, že El-Talabani pak začal u firem vystupovat jeho jménem a on jim pak prý musel vysvětlovat, že s tím nemá nic společného. Podle něj se sám stal obětí nátlaku od El-Talabaniho.

Švachulovi žalobci navrhli čtrnáct let vězení, El-Talabanimu souhrnný trest čtyři a půl roku vězení. El-Talabani už je pravomocně odsouzený v jiné kauze, stejně jako další spolupracující obžalovaný, podnikatel Pavel Ovčarčin. Jemu žalobce navrhl souhrnný trest sedm a půl roku za mřížemi. Třináct let vězení navrhl bývalému místostarostovi brněnských Ivanovic za hnutí ANO Petru Liškutinovi, dvanáct let podnikatelům Trunečkovi a Kaláškovi.

Navrhované tresty pro další obžalované byly pod deset let či podmíněné. Některým obžalovaným státní zástupce navrhl i peněžité tresty, a to až do dvou milionů korun, některým i letitý zákaz výkonu funkce.