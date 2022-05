Žalobce i odsouzený Plášek se odvolali proti rozsudku v kauze rallye Lopeník

Všem pěti obžalovaným hrozilo za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až šest let vězení. Vinu odmítli.

Okresní soud uložil Pláškovi za pochybení při pořádání rallye osmnáctiměsíční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu 18 měsíců. V případě Bujáčka, Nášela, Smolíka a Filipa vynesl zprošťující rozsudek. Soud neshledal, že by svým povinnostem nedostáli. Proti zprošťující části rozsudku se žalobce odvolal.

„Odvolání si podal i Petr Plášek proti výroku o vině i trestu. Odvolání podává pro podstatné vady řízení. Je nutno zdůraznit, že vůči němu není podáno odvolání ze strany státního zástupce, platí tedy zásada reformatio in peius,“ řekl mluvčí uherskohradišťského okresního soudu Michal Tománek. Znamená to, že odvolací soud nemůže Pláškovi zpřísnit trest uložený okresním soudem. O podaném odvolání by podle Tománka měla rozhodovat zlínská pobočka Krajského soudu v Brně.