Vzácný archiv fotografií málem skončil na skládce. Teď odstartoval projekt Fenomén Zbrojovka

Výroba zbraní skončila ve Zbrojovce v roce 2006. Od té doby dvacetihektarový areál chátral, i když tam sídlily různé menší firmy. „Ve druhé polovině minulého století bylo ve všech závodech zaměstnáno přes deset tisíc lidí. Snad každý v Brně znal někoho, kdo tam pracoval. V současné chvíli se celý areál mění k nepoznání, my chceme ale jeho historii, současnost i budoucnost mapovat celou řadou aktivit. Fenomén Zbrojovka tak bude žít dál,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Například šedesátiletý Roman Benda pracoval ve Zbrojovce před třiceti lety. A stále na to nostalgicky vzpomíná. „Mám možnost každých čtrnáct dní jezdit kolem Zbrojovky a nikdy neprojedu, aniž bych se nepodíval doprava nebo nalevo a nepodíval se na bránu Zbrojovky Brno,“ říká bývalý mistr mechanické dílny.

„Vyhlášený byl vždycky Mezinárodní den žen. To se asi v celé Zbrojovce nepracovalo, anebo se pracovalo první dvě, tři hodiny ráno. A pak se prostě slavilo, slavilo a končilo se ve večerních hodinách,“ vzpomíná s úsměvem.

Výzva pro pamětníky

Město a brněnské informační centrum (TIC) vyzývají všechny, kteří část svého života se Zbrojovkou spojili, aby přispěli svými vzpomínkami. „Nečekejte od projektu encyklopedické heslo, ale pestrou mozaiku střípků ze života lidí, kteří vybudovali ze Zbrojovky fenomenální podnik s mezinárodním renomé,“ uvedla ředitelka TIC Jana Janulíková.

Svoje příběhy mohou pamětníci zasílat přes formulář na webu www.fenomenzbrojovka.cz nebo je napsat a poslat poštou do TIC či donést do infocentra v Radnické ulici. Jejich sběr potrvá minimálně do konce tohoto roku.