Fakultní nemocnice Brno má nového ředitele. Počítá s krizovým řízením, vyhlíží investice

Ivo Rovný, který pracuje v brněnských fakultních nemocnicích téměř třicet let, nahradí Jaroslava Štěrbu, který působil ve funkci od ledna 2020. Už na začátku Štěrba avizoval, že chce dělat ředitele jen po omezenou dobu, navíc prožil ve vedení celé složité období covidové pandemie.

Kromě toho, že je potřeba vytvořit vyrovnaný rozpočet v této obtížné době, jsou před Rovným mnohé investice. Podle Válka každopádně nehrozí, že by se stavba porodnice kvůli zdražování energií a materiálů zastavila v průběhu. Dokončena bude, protože v opačném případě hrozí, že nebude kde uskutečnit čtyři tisíce porodů ročně. Porodnice na Obilním trhu je totiž v havarijním stavu.

Úloha nemocnice ve vzdělávání mediků

Podle Válka bude také FN Brno jednou z nemocnic, které budou mít ve velmi blízké budoucnosti ještě větší úlohu ve vzdělávání mediků. „Ještě letos chci uskutečnit plán, aby velké fakultní nemocnice začaly produkovat nad rámec úvazků atestované lékaře v oborech, které jsou nejvíce ohrožené, což jsou dětští praktičtí lékaři, dětští psychiatři, praktičtí lékaři a soukromí gynekologové. Ti po ukončení atestace mohou jít do terénu,“ řekl Válek. Toto jsou totiž lékaři, kteří začínají čím dál více chybět a mnohá města vypisují dotace, na něž tyto odborníky lákají, aby měli jejich občané zajištěnou lékařskou péči.

Pro vzdělávání těchto lékařů, kteří po atestaci odejdou do terénu, vyčlení ministerstvo peníze, jež pokryjí nemocnicím veškeré náklady na jejich vzdělávání. Podle dat, která má Válek k dispozici, je dost zájemců, kteří by chtěli tímto směrem své vzdělávání a kariéru nasměrovat. „Zároveň je třicet procent absolventů, kteří se dokonce nestanou lékařem. Pokud je to systémový problém, tak ho chci vyřešit,“ řekl Válek.