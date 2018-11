Porodnice „Obilňák“ slaví 130 let a blíží se její konec. Rýsuje se nová, jinde, za dvě miliardy

Porodnice v Bohunicích a na Obilním trhu (kterému Brňané přezdívají Obilňák) spadají pod FN Brno, jedna budova je ale na okraji města, druhá v centru. O jednom areálu gynekologicko-porodnického pracoviště se v Brně mluví už řadu let, nebyly na to ale peníze.

„Byli jsme požádáni o aktualizaci investičního záměru, abychom předělali předpokládané termíny dokončení. Z toho usuzuji, že projekt má šanci být do konce letošního roku zaregistrován,“ řekl ředitel FN Brno Roman Kraus.

Projekt zaplatí porodnice sama

Podle Romana Krause by na začátku příštího roku mohlo být výběrové řízení na projekt, práce na něm by trvaly asi osm měsíců. Pokud všechno půjde dobře, mohlo by se koncem příštího roku začít stavět.

Asi třetinu investice by měla zaplatit nemocnice, zbytek stát. Kraus uvedl, že by tak nemocnice čerpala peníze od státu až z rozpočtu na rok 2020. „Nevím, jak vypadá státní rozpočet na příští rok, ale nemyslím si, že by tam peníze byly. My je na příští rok ani nepotřebujeme, protože projekt bude hrazen z vlastních zdrojů,“ vysvětlil. Stavba by měla trvat zhruba dva roky. Starou budovu by stát potom nejspíš prodal.