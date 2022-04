Pražané mohou začít připomínkovat Metropolitní plán, který bude určovat výstavbu ve městě

Obyvatelé Prahy mohou do 30. června připomínkovat návrh Metropolitního plánu. Připomínky a námitky mohou podávat elektronicky přes web plánu a Portál Pražana i osobně. Zároveň se s ním mohou do 28. června seznámit v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje (IPR) v Emauzích. Plán určí, co a kde se bude moci do budoucna v Praze stavět.