V Opočně dokončili rekonstrukci historických varhan. Chystá se jejich žehnání i koncert

Oprava varhan stála přes jeden a půl milionu korun a postaral se o ni krnovský varhanář Ivan Bok. Na financování se podílel Královéhradecký kraj, město Opočno a spolek Provarhany. Zbývající částka, zhruba čtvrt milionu, se vybrala pomocí sbírky a projektu adopce jednotlivých píšťal.

Slavnostní žehnání varhan proběhne v sobotu 23. dubna v šest večer. Obřad povede královéhradecký biskup Jan Vokál. Po ceremoniálu bude následovat koncert opočenského rodáka a ředitele Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda.

„Vzhledem ke svému stáří varhany disponují takzvanou krátkou oktávou, což limituje výběr repertoáru, který na ně lze hrát. Nejvhodnější je barokní a klasická hudba. Proto při koncertu zazní výběr z děl Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Pachelbela a Wolfganga Amadea Mozarta,“ představil program varhaník Svoboda.

Z dokončení prací má radost i místní duchovní správce, který se snahám o záchranu varhan intenzivně věnoval. „Chci vyjádřit vděčnost všem dárcům a těm, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli zachránit tento jedinečný nástroj. Varhany jsou duší každého kostela a jejich tóny nás provázejí při nejvýznamnějších událostech našeho života,“ říká děkan Filip Foltán.

Dotační program pro varhany funguje několik let

„Máme radost, že dotační program na restaurování varhan, který náš kraj vyhlašuje, má smysl a pomáhá. Funguje již několik let a varhany, které do programu zařadíme, se snažíme podpořit každoročně až do jejich celkové revitalizace. A to je i případ varhan v Opočně,“ dodává náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina Berdychová.

Nástroj byl postaven pravděpodobně roku 1748 v králické varhanářské dílně pro farní kostel ve východočeských Přepychách. Odborníci usuzují, že by se mohlo jednat o práci Františka Katzera, který se proslavil především svou úpravou největších českých varhan v chrámu sv. Jakuba v Praze. O sto třicet let později se varhany z Přepych přesunuly do kláštera kapucínů v Opočně a kvůli špatnému stavu hrozil jejich zánik.