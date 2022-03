Soud nepravomocně zpřísnil Fialovi trest za vraždu seniorů na 25 let. Jeho partnerovi potvrdil pět let

Soud v Pardubicích zpřísnil Tomáši Fialovi obžalovanému za dvojnásobnou vraždu seniorů ve Velké Pasece na Havlíčkobrodsku a za podvod trest na 25 let vězení. Původně mu Městský soud v Praze loni v lednu vyměřil 23 let. Pro obžalovaného Jiřího Nehybu soud potvrdil za podvod pět let vězení. Rozsudek není pravomocný, obhájce Fialy se na místě odvolal. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na případné odvolání.