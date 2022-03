Žatecká synagoga má novou fasádu a okna. Rekonstrukce by měla skončit v srpnu

Památka bude multifunkčním kulturním prostorem

Památka by měla sloužit jako multifunkční kulturní prostor, odehrávat by se tam mohly koncerty, konference a další představení. „Uvnitř se to nebude podobat původnímu svatostánku, synagogou bude hlavně zvenku, prostor uvnitř zůstane prázdný,“ uvedl Černý. Rabínský dům by měl zase poskytnout zázemí pro pořádání akcí v synagoze. Počítá se v něm také s expozicí o historii místní židovské komunity. Měla by se začít připravovat příštím rokem.

Žatecká synagoga s neobvyklou maurskou architekturou pochází z roku 1872 a patří k ojedinělým stavbám svého druhu. Synagoga spadá mezi čtveřici žateckých památek obnovovaných díky kandidatuře města na seznam světového dědictví UNESCO.