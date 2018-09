Velká synagoga v Plzni je třetí největší v Evropě. Za války se v ní šily německé uniformy

Vedle katedrály svatého Bartoloměje je jednou z hlavních dominant Plzně i Velká synagoga v ulici sady Pětatřicátníků. Židovský svatostánek, který je třetí největší v Evropě, byl vysvěcen 7. září 1893, a letos tak slaví 125 let. Věřícím ale synagoga sloužila jen necelých padesát let. Poté židovskou komunitu ve městě zdecimoval zejména nacistický holocaust, ale i následných čtyřicet let komunistické diktatury. Nyní se tam opět konají bohoslužby.