Strakoničtí vojáci se vrátili z Pobaltí. Převzali medaile za službu v zahraničí

Vojáci strakonického 25. protiletadlového raketového pluku se vrátili z Pobaltí, kde se poprvé účastnili zahraniční mise jako samostatná jednotka. V pondělí za to obdrželi medaile. V Litvě jich od července loňského roku do ledna působilo 130. Další část protiletadlového pluku odletěla do Pobaltí na půl roku v těchto dnech, jsou součástí alianční mise předsunuté přítomnosti.