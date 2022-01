V Otrokovicích se obávají návratu husté dopravy. Nová část obchvatu je zpoplatněná

Lidé z Otrokovic na Zlínsku se obávají, že se do města vrátí hustá doprava. Tamní dálniční obchvat totiž rozpůlily poplatky – jeho starší polovina je bezplatná, na novější části je však povinná dálniční známka. Ministerstvo dopravy totiž v celém Česku přestalo udělovat výjimky pro nové úseky dálničních obchvatů. V budoucnu by se tak do problémů mohla dostat i další města a obce v zemi.