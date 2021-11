Silničáři otevřeli celý jihovýchodní obchvat Otrokovic. Odvede veškerou tranzitní dopravu z města

Město chce obchvat bez poplatku

„Na tuto stavbu jsme dlouho čekali. Odvede tranzitní dopravu z Otrokovic, kdy zejména Kvítkovická křižovatka byla velmi přetížená a denně přes ni jezdilo až třicet tisíc automobilů. Očekáváme, že denní průjezd klesne na méně než polovinu,“ řekl otrokovický radní Michal Drábek (ANO). Otrokovice mají bezmála osmnáct tisíc obyvatel.

Aby byl potenciál obchvatu města využitý, je podle Drábka nutné, aby jej mohli řidiči užívat bez poplatku. „Budeme se to snažit vyjednat, v opačném případě by to vedlo k návratu části dopravy do města,“ uvedl radní. Nyní se po obchvatu Otrokovic jezdí zdarma. Jeho jihovýchodní část by měla být podle zástupců ŘSD zpoplatněna od příštího roku, severovýchodní část od roku 2023.

Otrokovice na Zlínsku si po desítkách let vydechly. Obkličuje je už kompletní obchvat. Má to ale háček : jeho polovina ( ta starší, z dálnice D55) je do konce roku 2022 bez poplatku, tato nová ( směr Napajedla) je s poplatkem. Tak tohle ještě bude nutné rychle vyjasnit. pic.twitter.com/MbAoS8Epta — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) November 4, 2021

Výstavba bude pokračovat

Dosud bylo v plném provozu přes šestnáct kilometrů dálnice D55 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Otrokovicemi. Nyní se staví úsek dálnice mezi Babicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku a Starým Městem a Moravským Pískem na Hodonínsku. S jejich dokončením počítají silničáři v roce 2024. Příští rok by měla začít výstavba úseku mezi Moravským Pískem a Bzencem na Hodonínsku. Do dvou let chce ŘSD podle Mátla zahájit stavbu úseku z Napajedel do Babic.

Po kompletní dostavbě dálnice D55 v budoucnu propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude zhruba sto kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2.