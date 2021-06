Další část obchvatu Otrokovic je hotová. Auta mohou zatím jezdit jedním pruhem a bez poplatku

Stavba kruhového objezdu způsobí omezení

Současně s otevřením obchvatu uzavřelo ŘSD silnici I/55 mezi Napajedly na Zlínsku a Kvítkovicemi, které jsou součástí Otrokovic. Důvodem je stavba kruhového objezdu, omezení potrvá do konce listopadu. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu, ať už přes D55 nebo středem Napajedel, což platí i pro veřejnou dopravu. Autobusové spoje, které běžně jezdí na autobusové nádraží v Napajedlech okolo města po silnici I/55, pojedou přes centrum Napajedel.

Dosud bylo v provozu necelých sedmnáct kilometrů dálnice D55 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Otrokovicemi. Kromě jihovýchodní části obchvatu Otrokovic se nyní staví i úsek mezi Babicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku, hotový by měl být v roce 2024. Letos chce ŘSD zahájit výstavbu úseku ze Starého Města do Moravského Písku na Hodonínsku, podle Mátla by práce mohly začít v srpnu.

Po kompletní dostavbě by měla dálnice D55 v budoucnu propojit střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude 101 kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2.