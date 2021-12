V ovocném sadu zámeckého parku v Holešově jsou nové stromy, altán a lavičky

Historie sadu se starými odrůdami sahá do poloviny 18. století. „V minulosti byl asi třikrát obnovován, naposledy to bylo v 50. letech minulého století. Od té doby byl v této podobě. Odborník na ovocnářství Stanislav Boček zjistil, že tu je spousta vzácných odrůd, které by bylo vhodné zachovat,“ řekl místostarosta Pavel Karhan (KDU-ČSL).

Jde podle něj o jabloně, hrušně, slivoně a třešně. „Z původních stromů byly nejdříve odebrány rouby a právě ve školce Stanislava Bočka byly naroubovány na podnože. A v tomto roce byly zasazeny na tomto prostoru,“ popsal Karhan. Radnice počítá s tím, že v příštích letech postupně nahradí i zbývajících sedmdesát starých stromů, které v sadu zbyly.

Stromy byly ve špatném stavu a lidem nebezpečné

Podle arboristy Víta Orlovského byly původní stromy ve špatném stavu. Některé z nich hrozily pádem, což bylo vzhledem k tomu, že je park běžně přístupný návštěvníkům, nebezpečné. „Obnova byla důležitá i proto, že původní sad byl nahusto vysazený,“ řekl Orlovský.

Zatímco před zahájením prací byly od sebe stromy vzdáleny pět a půl metru, nyní je to sedm metrů. Změna stromům podle arboristy umožní lépe prospívat a plodit ovoce, snazší bude i údržba nově založeného trávníku pod nimi. Náklady na obnovu sadu dosáhly zhruba 2,2 milionu korun.

Do zeleně a životního prostředí letos Holešov podle Karhana investoval necelých 27 milionů korun, přičemž většinu této sumy se radnici podařilo získat z dotací. Před několika dny skončila v zámeckém parku rekonstrukce mlýnského náhonu, který napájí zámecké rybníky. Pokračuje v něm i obnova dalších dvou sadů, další peníze město uvolnilo na budování remízků u Tučap, které jsou holešovskou místní částí.